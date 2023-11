Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,17% para 35.330,11 pontos e o tecnológico Nasdaq descia 0,24% para 14.234,47 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava, nas primeiras movimentações, uma ligeira subida de 0,06% para 4.558,88 pontos.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, a Apple liderava das descidas (-0,38%) e a American Express as subidas (+0,81%).

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta, numa sessão já com um volume limitado. Hoje, espera-se também pouco movimento, com o encerramento previsto para as 18:00.

EO // EA

Lusa/fim