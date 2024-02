Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,33% para 38.506,43 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, avançava 0,12% para 15.616,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,17% para 4.951,24 pontos.

Na segunda-feira, a cadeia norte-americana de comida rápida McDonald's anunciou que obteve um lucro líquido de 8.468,8 milhões de dólares (7.822 milhões de euros) em 2023, mais 37% do que em 2022.

No quarto trimestre, o mais seguido pelos investidores de Wall Street, a empresa com sede em Chicago obteve um lucro líquido de 2.039 milhões de dólares (1.948 milhões de euros), 7% acima do que tinha alcançado no mesmo período do ano anterior.

Hoje, após o encerramento do mercado, será a vez de a Ford anunciar as suas contas.

O preço do barril de petróleo WTI do Texas também começou a negociar em alta no mercado nova-iorquino, subindo 0,71% para 73,55 dólares.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa contrariada pela subida do rendimento das obrigações.

