Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,05% para 33.635,50 pontos e o Nasdaq avançava 0,44% para 13.121,64 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,36% para 4.289,01 pontos.

Tudo indica que os investidores optaram hoje por conseguir ganhos aproveitando a descida das ações registada na sessão anterior, mas também há sinais de tranquilidade política, depois de ser conhecido um plano no Senado que pode evitar o encerramento das agências governamentais devido ao impasse orçamental.

No entanto, parece difícil inverter a tendência de perdas acumuladas no mês de setembro nos três principais índices da bolsa nova-iorquina, mais acentuadas no caso do Nasdaq, dominado por tecnológicas.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos recuava ligeiramente para 4,52% quando na terça-feira seguia a 4,55%. Em maio, os juros destas obrigações estavam em 3,5%.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, as maiores subidas eram as da Amgen (1,44%) e da Chevron (1,29%). A Travelers liderava as descidas (-0,89%).

