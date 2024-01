Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,03% para 38.480,42 pontos, mas o Nasdaq, dominado por tecnológicas, registava uma queda acentuada de 1,21% para 15.322,53 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,60% para 4.895,50 pontos.

Na terça-feira, depois do encerramento do mercado acionista, a Alphabet anunciou que no último trimestre de 2023 a sua faturação subiu 13%, em termos homólogos e superou 86,31 mil milhões de dólares.

A empresa obteve um lucro de 20,69 mil milhões, acima do esperado pelos analistas, o que representa um crescimento homólogo de 52%.

A Microsoft também publicou na terça-feira resultados trimestrais acima do esperado pelos analistas.

A faturação aumentou 18%, em termos homólogos, para 62 mil milhões de dólares. Já os lucros subiram para 21,8 mil milhões de dólares.

Apesar dos resultados, as ações da Microsoft, que integram o índice Dow Jones, registavam hoje uma descida de 0,92%.

A Boeing liderava das subidas no Dow Jones ao avançar 3,34%, depois de ter divulgado que reduziu os prejuízos para 2.222 milhões de dólares no ano fiscal de 2023.

A par dos resultados das empresas, o mercado acompanha a reunião de política monetária da Fed, que anuncia ao fim da tarde as suas decisões.

