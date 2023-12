Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,02% para 36.397,95 pontos, mas o Nasdaq avançava 0,04% para 14.437,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,22% para 4.612,40 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, as maiores subidas eram as da Amgen (0,96%) e da Honeywell (0,51%), enquanto nas descidas se destacavam a Intel (-1,5%) e a Chevron (-1,36%).

Pouco antes da abertura do mercado foi anunciado que a inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou em novembro para 3,1%, menos uma décima em relação a outubro, devido à descida dos preços da energia, segundo o índice CPI publicado hoje pelo Departamento do Trabalho.

Em relação ao mês anterior, os preços no consumidor subiram 0,1%.

Estes dados foram divulgados no dia em que a Fed inicia a sua última reunião de política monetária deste ano, tendo optado nas duas últimas reuniões por deixar as taxas de juro inalteradas, entre 5,25% e 5,50%.

