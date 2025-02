Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 1,48% para 43.887,26 pontos e o tecnológico Nasdaq baixava 2,06% para 19.222,69 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 1,47% para 5.951,54 pontos.

O líder norte-americano, Donald Trump, assinou no sábado uma ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras de 25% aos produtos provenientes do Canadá e do México e taxas adicionais de 10% aos da China. As medidas entram em vigor na terça-feira e os países visados já anunciaram que vão retaliar.

No índice Dow Jones, a fabricante de 'chips' Nvidia' liderava as descidas com uma queda de 5%.

As principais bolsas europeias seguiam igualmente no 'vermelho', com Frankfurt a cair 2%, Paris 1,85% e Madrid 2,04%.

As ações dos construtores automóveis estavam entre as mais penalizadas. Em Paris, a Stellantis baixava 6,14% e, em Frankfurt, a Volkswagen perdia 5,72%, a Mercedes 4,16% e a BMW 3,61%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI acompanhava a tendência europeia com uma descida de 1,01%.

EO // EA

Lusa/fim