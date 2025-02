Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,91% para 44.221,95 pontos e o Nasdaq perdia 1,20% para 19.814,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,43% para 6.117,58 pontos.

No índice Dow Jones, a cadeia retalhista Walmart liderava as descidas com uma queda de 6,16%.

Antes da abertura de Wall Street, a Walmart divulgou que obteve um lucro líquido de 19.436 milhões de dólares (18.626 milhões de euros) no exercício fiscal que terminou em janeiro de 2025, um aumento de 25,3% face ao exercício anterior.

No entanto, no seu quarto trimestre fiscal, a empresa obteve um lucro líquido de 5.254 milhões de dólares (5.035 milhões de euros), menos 4,4% do que no período homólogo e as previsões de vendas para este ano foram consideradas dececionantes, num contexto de incerteza quanto à política comercial da atual administração norte-americana.

Desde que regressou ao poder, há um mês, Trump tem anunciado a intenção de impor uma série de tarifas a importações de vários países e na terça-feira afirmou que pode adotar a partir de abril taxas alfandegárias de cerca de 25% para importações de automóveis e para os semicondutores e produtos farmacêuticos haverá igualmente taxas "de 25% ou mais".

Na quarta-feira, Donald Trump anunciou também que estava a refletir sobre a imposição de tarifas de 25% sobre a madeira para construção e os produtos florestais.

