Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,47% para 33.740,65 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,44% para 12.103,96 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,58% para 4.130,40 pontos.

A Tesla, fabricante de automóveis elétricos, registava uma descida de 6,2% após ter anunciado na quarta-feira, já com o mercado encerrado, que os seus lucros caíram 24% no primeiro trimestre para 2.513 milhões de dólares.

Pouco antes da abertura do mercado, dados divulgados pelo Departamento do Trabalho indicaram que as inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram para 245.000 na semana passada, mais 5.000 do que no período anterior.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou pela terceira vez consecutiva sem uma tendência definida.

EO // CSJ

Lusa/fim