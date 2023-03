Às 13:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,11% para 32.523,45 pontos e o Nasdaq perdia 0,20% para 11.835,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,11% e estava em 3.998,44 pontos.

As atenções estão hoje centradas na Fed, que termina a sua reunião de dois dias e ao fim da tarde dirá se sobe as taxas de juro, numa altura em que a confiança parece ter regressado aos mercados após duas semanas de turbulência no setor da banca.

O banco central norte-americano terá de decidir se continua a subir as taxas de juro para travar a inflação, que ainda continua elevada, ou se opta por uma pausa para evitar agravar as dificuldades dos bancos.

Na quarta-feira, Wall Street terminou no 'verde', com o Dow Jones a subir 0,98% e o Nasdaq 1,58%.

As principais bolsas europeias seguem a negociar com ganhos ligeiros, a meio da sessão. Paris sobe 0,31%, Frankfurt 0,43% e Londres 0,11%.

