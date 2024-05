Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,14% para 38.164,56 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, avançava 0,08% para 16.886,22 pontos.

O índice alargado S&P 500, considerado o mais representativo do mercado, descia 0,27% para 16.750,61 pontos.

As ações regrediram amplamente esta semana, mas hoje registou-se uma melhoria, após a divulgação de que o PCE (índice de preço de consumo pessoal), um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos, ficou em 2,7% em abril, face ao mesmo mês de 2023.

Esta é uma boa notícia para os investidores, que aguardam que a inflação desça o suficiente para convencer a Reserva Federal (Fed) a reduzir a sua taxa de juro principal.

A Fed tem mantido a taxa dos fundos federais no nível mais elevado em mais de 20 anos, na esperança de desacelerar a economia o suficiente para baixar a inflação elevada.

Mas, se mantiver taxas elevadas durante demasiado tempo, poderá resultar numa recessão com impacto no emprego e nos lucros das empresas.

A esperança em Wall Street é de que a Fed consiga reduzir as taxas de juro no momento certo, para o valor certo.

Não é esperado que a Reserva Federal reduza as taxas de juro na sua próxima reunião, dentro de menos de duas semanas, mas os investidores apostam numa grande probabilidade de que haja cortes pelo menos uma vez até ao final do ano, segundo dados do CME Group.

