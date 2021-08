Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,64% para 35.162,58 ponto e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,24% para 14.705,85 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,58% e estava em 4.420,80 pontos.

À mesma hora, as principais bolsas europeias também negociavam em terreno positivo, com Paris a destacar-se nos ganhos, ao subir 1,13%.

As bolsas asiáticas fecharam no 'verde', com a bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, a avançar 1,97% e a bolsa de Tóquio a registar uma subida de 1,82% no índice Nikkei.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a cederem à inquietação com a propagação da variante delta do novo coronavírus e os títulos tecnológicos afetados pelas perspetivas da Amazon.

A Amazon fechou em baixa de 7,56%, apesar de um crescimento nos lucros de 48% para 7,8 mil milhões de dólares no segundo trimestre. O volume de negócios atingiu 113 mil milhões de dólares, o que corresponde a uma subida de 27%, mas foi inferior em dois mil milhões às expectativas dos analistas.

