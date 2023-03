Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,80% para 32.493,25 pontos e o Nasdaq avançava 0,47% para 11.878,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,49% para 3.990,41 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se os ganhos dos grandes bancos JPMorgan Chase (2,50%) e do Goldman Sachs (2,30%).

Nos primeiros minutos de transações, as ações do First Citizens disparavam 46,56%.

O First Citizens, com sede em Raleigh (Carolina do Norte), vai adquirir os ativos, depósitos e empréstimos do SVB californiano, uma operação que inclui a compra de 72.000 milhões de dólares (66.825 milhões de euros) em ativos com um desconto de 16.500 milhões de dólares.

As bolsas europeias também negociavam no 'verde', animadas pelo setor da banca, recuperando parcialmente das perdas registadas na sexta-feira. Paris subia 1,08% e Frankfurt 1,47%.

