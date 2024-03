Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,91% para 39.872,79 pontos, o Nasdaq, dominado por tecnológicas, avançava 0,67% para 16.479,12 pontos e o índice alargado S&P 500 ganhava 0,64% e estava em 5.257,97 pontos.

Na quarta-feira, após o presidente da Fed se mostrar relativamente otimista sobre a trajetória da inflação e de o comité de política monetária ter mantido as previsões de três descidas das taxas de um quarto de ponto percentual, Wall Street disparou.

A Fed deixou as taxas de juro inalteradas, como era esperado pelos mercados, mas os investidores receavam que, tendo em vista os sinais de aceleração da inflação nos últimos dois meses, o banco central baixasse as previsões de cortes nas taxas para só dois.

"Os mercados parecem ter gostado do que ouviram da Fed", comentou o analista Art Hogan, citado pela AFP.

No mercado de dívida, os rendimentos das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguiam estáveis a 4,27%.

No que diz respeito a outros bancos centrais, o Banco Nacional Suíço (BNS) desceu hoje a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base para 1,5%, o que foi justificado com a luta "eficaz" contra a inflação.

O Banco de Inglaterra optou por deixar as taxas de juro inalteradas, mas abriu caminho a um alívio na política monetária.

O Banco da Noruega também manteve a sua taxa de juro de referência em 4,5%, sugerindo que pode haver uma primeira descida no outono.

Do lado das ações, a entrada em bolsa da Reddit animava Wall Street, sendo a primeira rede social a entrar na New York Stock Exchange desde a Pinterest, há cinco anos.

A cotação da plataforma criada em 2005 é considerada um teste importante para o mercado e a Reddit começou a negociar a 34 dólares, no nível mais alto do intervalo para o preço inicial, com uma avaliação de cerca de 6,4 mil milhões de dólares.

