Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,16% para 38.966,11 pontos e o Nasdaq somava 0,05% para 16.256,10 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,01% para 5.204,94 pontos.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu para 4,42%, quando tinha ficado em 4,40% na sexta-feira e seguia a menos de 3,90% no início do ano.

Esta semana serão divulgados novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos, numa altura em que o foco dos mercados tem estado nas taxas de juro.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, disse recentemente que espera que haja cortes nas taxas de juro este ano, mas indicou que o banco central precisa de dados adicionais para confirmar que a inflação está a caminhar para a meta de 2%.

Os cortes nas taxas de juro não só facilitam os empréstimos para famílias e empresas, como também incentivam os investidores a pagar preços mais elevados por ações e outros investimentos.

A Fed começou a subir as taxas de juro em março de 2022 para lutar contra a inflação elevada, deixando desde julho de 2023 a taxa dos fundos federais inalterada no intervalo entre 5,25% e 5,50%, o nível mais alto em mais de 20 anos.

No final da semana, as empresas cotadas em Wall Street começam a divulgar os seus resultados trimestrais. A companhia aérea Delta Air Lines, o JPMorgan Chase e outros grandes bancos serão os primeiros a apresentar contas.

