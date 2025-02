Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação positiva de 0,04% e estava em 44.889,27 pontos.

O Nasdaq avançava 0,18% para 19.727,00 pontos e o índice alargado S&P 500 subia 0,21% para 6.074,42 pontos.

O construtor automóvel norte-americano Ford baixava 6,1%, após ter apresentado na quarta-feira, já com o mercado encerrado, resultados relativos ao quarto trimestre de 2024 acima do esperado, mas as previsões "prudentes" para 2025 desiludiram.

A Disney recuava 0,83% depois de ter divulgado, também na quarta-feira, um lucro de 2,55 mil milhões de dólares (2,47 mil milhões de euros) no quarto trimestre de 2024, acima dos 1,91 mil milhões de dólares que registou um ano antes.

O volume de negócios ficou em linha com o esperado, mas a diminuição de assinantes na plataforma de 'streaming' Disney+ penalizou as ações do grupo de entretenimento, que já na sessão anterior tinha encerrado a perder 2,44%.

Hoje, são esperados os resultados da tecnológica Amazon, após o encerramento de Wall Street.

Em relação à tensão comercial entre Washington e Pequim, o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) optou na quarta-feira por revogar a decisão de deixar temporariamente de aceitar encomendas provenientes da China.

Os correios tinham anunciado na terça-feira que deixariam de aceitar encomendas provenientes da China e de Hong Kong, depois de os Estados Unidos terem imposto uma taxa adicional de 10% sobre produtos chineses e terem posto termo a uma exceção aduaneira que permitia a entrada, isenta de taxas, de encomendas de pequeno valor nos Estados Unidos.

