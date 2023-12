Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,04% para 36.563,81 pontos, mas o tecnológico Nasdaq avançava 0,25% para 14.569,11 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,05% para 4.646,18 pontos.

Hoje, os investidores aguardam as declarações que o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, fará no final da reunião do banco central, com economistas e analistas a anteciparem que pode haver uma nova pausa na subida das taxas de juro, como nas duas reuniões anteriores.

Desde março de 2022, o banco central norte-americano aprovou 11 subidas das taxas de juro para travar a inflação, quatro das quais este ano.

Na terça-feira foi anunciado que a taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou em novembro para 3,1%, menos uma décima em relação a outubro. Em relação ao mês anterior, os preços no consumidor subiram 0,1%.

No índice Dow Jones, a Apple liderava as subidas (0,83%) e a 3M destacava-se nas descidas (-1,94%).

EO // EA

Lusa/fim