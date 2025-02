Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,16% para 43.503,89 pontos, mas o Nasdaq recuava 1,05% para 18.875,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,18% para 5.966,51 pontos.

A Nvidia, fabricante de microprocessadores, liderava as descidas no índice Dow Jones, com uma queda de 4,37%, apesar de ter anunciado um lucro líquido acumulado de 72.800 milhões de dólares no exercício fiscal que terminou no final de janeiro, mais 146% na comparação com o exercício anterior.

No quarto trimestre, entre novembro e janeiro, a empresa líder em inteligência artificial (IA) teve um lucro de 22.091 milhões de dólares (mais 79,8%).

O mercado segue também atento às declarações de Donald Trump que anunciou a entrada em vigor na próxima terça-feira de tarifas de 25% para México e Canadá se o "flagelo" do tráfico de fentanil continuar e não for limitado.

Trump disse também que vai impor no mesmo dia tarifas adicionais de 10% à China.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas subia 1,75% depois de Trump ter anunciado que cancela as licenças de exportação de petróleo da Venezuela, que beneficiavam sobretudo a Chevron.

A petrolífera Chevron, que também integra o índice Dow Jones, subia 1,12%.

