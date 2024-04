Tranquilidade esta tão mais de realçar quando o calendário de cortes da taxa de juro de referência pela Reserva Federal permanece incerto.

Os resultados definitivos indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average terminou com uma baixa mínima de 0,01%, ao passo que o tecnológico Nasdaq 1,68% e o alargado S&P500 ganhou 0,74%.

Mas foi só no final da sessão que os índices definiram a sua tendência.

"Quando você vê [o índice de preços da produção] o IPP", publicado na quinta-feira, "não houve grande surpresa", comentou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management. "Portanto, o facto de o mercado estar a subir neste momento resulta mais do alívio por o indie não ter sido pior do que previsto".

O índice IPP, dos preços grossistas, subiu 0,2% em termos mensais, menos do que os 0,3% esperados pelos economistas. Este relatório sucedeu ao do índice de preços no consumidor, divulgado na quarta-feira, que surpreendeu ao ter sido de alta.

O IPP "deixa esperar menores pressões inflacionistas nos meses eu se vão seguir", estimou, em nota analítica, José Torres, da Interactive Brokers, porque os preços da produção são considerados um indicador avançado.

Contudo, em termos anuais, o IPP exibe uma subida de 2,1%, que é o valor mais alto desde abril de 2023.

"Há sinais de desinflação em numerosos locais, mas o último quilómetro vai ser o mais difícil", preveniu Jamie Cox, do Harris Financial Group.

O mercado obrigacionista não se enganou e manteve-se algo tenso, depois da forte subida de quarta-feira. O rendimento proporcionado pelos títulos do Estado federal a 10 anos voltou a subir e alcançaram um novo máximo dos últimos cinco meses, nos 4,59%.

O recuo do preço das obrigações soberanas, cujo preço evolui em sentido contrário ao dos rendimentos, resulta assim de uma subida do interesse dos investidores pelo risco bem como pelos resultados, considerados dececionantes, de uma importante emissão de títulos do Tesouro a 30 anos.

A praça nova-iorquina manteve-se também na expectativa da época dos resultados, que começa na sexta-feira com uma série de apresentações de grandes bancos, como JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup.

"Isto pode ajudar as ações no dia a dia", conforme os relatórios publicados, "mas não poderemos dizer se os resultados são [globalmente] melhores do que esperado antes de várias semanas", indicou Tom Cahill.

RN // RBF

Lusa/fim