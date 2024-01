Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,25% e o tecnológico Nasdaq progrediu 0,43%.

Quanto ao alargado S&P500, ao avançar 0,29%, registou o seu terceiro recorde consecutivo, nos 4.864,60 pontos.

Os investidores estiveram hoje a receber uma salva de resultados trimestrais, "com o seu lote habitual de ganhadores e perdedores", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

A Netflix esteve entre os ganhadores, ao anunciar, depois do fecho da sessão, um ganho de 13 milhões de assinantes no quarto trimestre, bem mais do que esperado, para um total de 260,28 milhões, e uma faturação de 8,8 mil milhões de dólares também acima das previsões dos analistas.

Agora, que a época dos resultados começou, "ainda é cedo" para identificar tendências e sobretudo analisar as projeções da atividade das empresas, "que são a chave" da sua evolução em Wall Street, considerou Sosnick.

No conjunto da sessão, "pode-se considerar que a UAL esteve entre os ganhadores e a 3M entre os perdedores", acrescentou.

A United Airlines (UAL) apreciou 5,31%, depois de apresentar vendas superiores às projeções do último trimestre, de 13,6 mil milhões de dólares.

Não obstante, a UAL prevê perdas no trimestre corrente, devido ao facto dos Boeing 737 MAX 9 estarem sem voar, depois de um incidente no início de janeiro durante um voo da companhia Alaska Airlines.

Outras transportadoras aéreas aproveitaram a tendência, como a Delta (+2,81%) e a American Airlines (+2,79%).

Já a 3M desiludiu, e fechou mesmo em queda de 10,93%, ao apresentar fracas previsões de crescimento para 2024, apesar de ter divulgado um lucro trimestral em alta.

No conjunto d 2023, o grupo perdeu sete mil milhões de dólares, dos quais seis mil milhões relativos a uma indemnização aos militares, relativa a processos desencadeados por produtos com problemas fornecidos pela sua filial Aearo Technologies.

