Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,80% e o alargado S&P500 valorizou 0,45%. Já o tecnológico Nasdaq fechou praticamente sem variar, ao perder menos de 0,1%.

A sessão tinha começado em baixa, depois da publicação de vários indicadores mais sólidos do que esperado.

O produto interno bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre foi revisto em alta, para 2,0% anualizados dos 1,30% anunciados inicialmente, enquanto as novas inscrições semanais para o subsídio de desemprego tiveram a baixa semanal mais forte desde 2021.

Esta informação "reforça a probabilidade de ver a Reserva Federal (Fed) ficar consideravelmente mais ofensiva do que antecipam os investidores", comentou José Torres, da Interactive Brokers.

Os operadores atribuem agora uma probabilidade superior a 40% à hipótese de duas novas subidas da racha de juro de referência até novembro.

O mercado obrigacionista foi abalado por estes indicadores. O rendimento propiciado pelos títulos da dívida pública dos EUA a dois anos subiu para 4,89%, que é o valor máximo dos últimos quatro meses.

Esta tensão brutal penalizou as ações do setor tecnológico, cujo crescimento depende das condições de financiamento.

Por exemplo, Amazon (-0,88%), Nvidia (-0,72%) e Meta (-1,32%) deram todas um passo atrás.

Mas, no seu conjunto, o mercado acionista recuperou.

Em particular, isso deveu-se ao setor bancário, apoiado pela publicação pela Fed dos resultados de testes de resistência anuais ('stress tests') dos 23 principais bancos, que tiveram resultados melhores do que os do ano passado.

Os principais ganhadores hoje foram Goldman Sachs (+3,01%), Wells Fargo (+4,51%) e JPMorgan Chase (+3,49%).

Mas os ganhos estenderam-se aos bancos regionais, exemplificados pelo californiano PacWest (+3,31%) e o texano Comerica (+1,76%).

"É encorajador ver que mesmo com (a subida das taxas), o mercado não recua", observou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, para quem "os investidores começam a habituar-se à ideia de que uma aterragem suave da economia é possível".

Entre as outras cotadas, destacou-se a sociedade de turismo espacial Virgin Galactic, que recuou 10,76%, devido à realização de ganhos, no dia em que fez o seu primeiro voo comercial, com a Força Aérea italiana como cliente.

RN // RBF

Lusa/fim