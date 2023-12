Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Indistrial Aerage valorizou 0,14%, atingindo um novo máximo, com 37.710,63 pontos.

O tecnológico Nasdaq recuou 0,03%, para 15.095,14 pontos, enquanto o alargado S&P500 ganhou 0,04% e não está muito longe do seu recorde de janeiro de 2022, com 4.796,56 pontos.

Todos os três índices estão no caminho certo para terminar a nona semana consecutiva em terreno positivo.

"Os últimos dois meses foram verdadeiramente espetaculares", salientou Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers, à agência France-Presse (AFP).

"A capacidade dos mercados prosperarem enquanto, ao mesmo tempo, os bancos centrais aumentaram as taxas de juro e aplicaram políticas monetárias restritivas é verdadeiramente surpreendente", apontou este analista, referindo-se à trajetória muito positiva no final deste ano para os índices da bolsa nova-iorquina.

Para os analistas da Schwab, "a esperança de uma mudança de direção da Reserva Federal (Fed) no sentido de taxas de juro mais baixas no próximo ano e os sinais de um abrandamento da inflação nos Estados Unidos colocou o mercado num ambiente de férias já há dois meses".

Numa semana pobre em dados económicos, os investidores souberam que os pedidos semanais de subsídios de desemprego aumentaram pela segunda semana consecutiva nos Estados Unidos, em 12 mil, para 218 mil, mais do que o esperado, mas sem sinalizar um grande impacto na taxa de desemprego.

"A principal conclusão do relatório é que não vai abalar a perceção do mercado de que o mercado de trabalho continua em boa forma no geral", garantiu Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

O Departamento do Trabalho divulgará números oficiais de emprego para dezembro no final da próxima semana.

Por setores, o 'verde' dominou, com os maiores aumentos nos serviços públicos (0,7%) e no imobiliário (0,53%). As maiores perdas foram para o setor de energia (-1,46%) e para o setor de materiais (-0,46%).

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, destacaram-se os ganhos da Nike (1,58%) e da 3M (0,87%). Enquanto isso, as maiores quedas foram para Chevron (-1,37%) e Dow Inc. (-0,86%).

