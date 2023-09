Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice Dow Jones Industrial Average cedeu 0,48%, ao passo que o alargado S&P500 recuou 0,16% e o tecnológico Nasdaq avançou 0,11%.

Durante uma sessão com negociações dispersas antes do fim de semana prolongado devido ao Dia do Trabalho, na segunda-feira, o mercado digeriu um novo indicador de inflação, embora aguarde por um relatório crucial que será divulgado esta sexta-feira, o da criação de empregos para o mês de agosto.

"Tivemos uma boa subida no mercado na semana passada, agora o mercado está a fazer uma pausa para digerir este aumento que é perfeitamente normal e saudável antes dos números importantes do relatório de emprego", referiu à agência France-Presse (AFP) Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Os analistas esperam que as novas contratações diminuam para 173.000, com a taxa de desemprego a subir ligeiramente para 3,6%.

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje um mau mês de agosto que deixa perdas acumuladas nos três principais indicadores.

O Departamento do Comércio publicou hoje o balanço das despesas e rendimentos das famílias de julho, que revelou um aumento das despesas (+0,8%), mais forte do que o esperado.

O índice de inflação PCE baseado nestes gastos do consumidor saiu como esperado, em +0,2% ao longo do mês.

No entanto, ao longo de um ano, os aumentos de preços aceleraram para 3,3%, em comparação com 3% em junho, de acordo com este barómetro preferido pela Reserva Federal (Fed) para avaliar a evolução dos preços.

Esta quinta-feira soube-se também que a produção industrial da China caiu pelo quinto mês consecutivo, alimentando o receio de um abrandamento complicado na segunda maior economia do mundo.

Para Ben Ayers, economista da Nationwide, o aumento dos preços dos serviços em particular "põe em causa a ideia de que o abrandamento está em ação e corre o risco de preocupar os responsáveis da Fed à medida que a reunião do comité da política monetária do banco central se aproxima, em setembro".

Craig Erlam, da Oanda, acredita que os dados da inflação "estiveram em linha com as expectativas e foram bons o suficiente para permitir ao Fed fazer uma pausa no próximo mês" nos aumentos das taxas.

A maioria dos setores fechou no vermelho, liderados por saúde (-1,21%), serviços públicos (-1,03%) e imobiliário (-0,76%); o ganho mais acentuado foi para bens não essenciais (0,51%).

As perdas predominaram entre as 30 empresas listadas na Dow Jones, lideradas por UnitedHealth (-3,03%), Boeing (-2,11%) e American Express (-1,45%).

