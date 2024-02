Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,13%, tanto quanto o alargado S&P500, ao passo que o tecnológico Nasdaq cedeu 0,32%.

Segundo a ata da reunião sobre política monetária da Fed, em 31 de janeiro, os dirigentes da instituição mostraram-se divididos quanto ao momento oportuno para começar a descer a taxa de juro, mas a maior parte prefere uma abordagem prudente, com os outros a considerarem que o alívio monetário comece tarde.

Na altura, a Fed manteve a sua taxa de juro de referência inalterada no nível mais elevado desde há mais de 20 anos.

Para Chris Low, economista na FHN Financial, as "minutas" são no conjunto "muito belicistas" ou favoráveis à manutenção das taxas elevadas durante um certo tempo.

"As minutas continuam a indicar que a Fed está muito prudente e não quer baixar a taxa muto cedo", estimou também Peter Cardillo, da Spartan Capital.

"Deste ponto de vista, é claramente 'falcão'", comentou, usando o jargão dos especialistas monetários, ao referirem-se à política monetária estrita.

A isto acrescenta-se uma emissão dos títulos do Tesouro a 20 anos, de 16 mil milhões de dólares, que não recebeu um fraco acolhimento.

"Isto também fez subir o rendimento obrigacionistas, o que foi negativo para o mercado", comentou Cardillo.

Os rendimentos obrigacionistas a 10 anos subiram para 4,32%, dos 4,27% na véspera.

RN // RBF

Lusa/fim