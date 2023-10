Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq caiu 1,23% e o alargado S&P500 recuou 0,50%, ao passo que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,12%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos voltaram a descer, desta vez para 4,61%, dos 4,69% da véspera.

"Os investidores esperam que o fim de semana seja muito mau em Israel e Gaza", afirmou Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Vários milhares de palestinianos fugiram da Cidade de Gaza na sexta-feira, em busca de refúgio mais ao sul da Faixa, depois de um aviso aos civis feito por Israel, que se prepara para uma ofensiva terrestre, em represália ao ataque sangrento lançado pelo Hamas.

O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, apelou a Israel para que minimizasse as perdas civis.

Sarhan realçou que os investidores amam a certeza, mas que confrontam com "um ambiente hiper incerto, não apenas no plano geopolítico, mas também no dos resultados das empresas", e isto quando a época de divulgação destes resultados está a começar.

Sinal de que os investidores estão em busca de valores refúgio, o ouro apreciou mais de três por cento e a prata mais de quatro por cento.

"Esta é talvez a época mais perigosa que o mundo conheceu desde há décadas", disse, por seu lado, o presidente-executivo do banco JPMorgan, Jamie Dimon, quando apresentou os resultados, considerados sólido, do primeiro banco dos EUA, em termos de ativos.

RN // RBF

Lusa/fim