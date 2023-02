Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones perdeu 0,46%, enquanto o alargado S&P500 praticamente não mexeu, ao recuar 0,03%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,57%.

A inflação permaneceu forte nos EUA em janeiro, diminuindo menos do que antecipado, em termos anuais, e chegou mesmo a acelerar em termos mensais, uma novidade desde outubro, segundo o IPC hoje publicado.

Os preços no consumo aumentaram 6,4% em termos anuais, depois dos 6,5% do mês anterior, mas acima dos 6,2% esperados. E em termos mensais a subida dos preços acelerou-se mesmo, para 0,5% depois dos 0,1% em dezembro, número que resultou da revisão em alta dos iniciais 0,1% negativos.

"Os mercados financeiros olham mais para o número mensal do que para o anual, uma vez que este apenas apresenta um mês com novidades e 11 com informação já velha", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers (IBKR).

Este analista destacou a revisão da inflação mensal no mês de dezembro (de -0,1% para 0,1%): "Os investidores tinham ficado entusiasmados quando o presidente da Fed (Reserva Federal), Jerome Powell, mencionou a palavra desinflação. Seria provavelmente exato, uma vez que a inflação era negativa. Mas agora já não é o que se vê, de todo", apontou Sosnick.

"Estas notícias sobre inflação não são amigas dos investidores e até se viu que o mercado obrigacionista não ficou contente", resumiu o analista do IBKR.

Os rendimentos dos títulos de dívida federal a dois anos subiram 10 pontos-base para 4,61% e os a 10 anos passaram de 3,70% para 3,74%, máximos desde o início do ano.

Sosnick atribuiu ainda o fecho parcialmente positivo do mercado acionista, depois de uma sessão em que alternou ganhos e perdas, a declarações de um dirigente da Fed.

Patrick Harker, do banco da Fed em Filadélfia, estimou que o banco central "se aproximava" do fim do ciclo de subida da taxa de juro de referência. "É verdade que estamos mais próximos do fim do que do início, mas isto não é verdadeiramente significativo. O mercado, que está em modo altista, procura todos os pretextos para subir", considerou, por fim, este analista.

