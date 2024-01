Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,31%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,02% e o alargado S&P500 progrediu 0,08%.

No conjunto da semana, o S&P500, o índice mais representativo do mercado, ganhou 0,88%.

Depois da abertura das transações, os índices mais emblemáticos evoluíram com ganhos, depois da publicação do índice de preços na produção nos EUA, que baixou ligeiramente, ao contrário do esperado.

Os preços grossistas contraíram-se 0,1% em dezembro, o que foi uma surpresa agradável para os investidores, uma vez que esperavam uma subida, e trouxe um ambiente de otimismo um dia depois dos números da inflação piores do que esperado.

Mas o entusiasmo no mercado acionista foi de curta duração. Já no mercado obrigacionista os rendimentos aliviaram, com os da dívida federal a dois anos a baixar de 4,24% para 4,14%.

"Os investidores estão muito otimistas quanto à baixa da taxa [de juro de referência da Reserva Federal (Fed)]. Não podem estar mais", observou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

"Agora, os investidores atribuem 85% de hipóteses a uma baixa da taxa pela Fed a partir de março, apesar do número do índice de preços no consumidor (IPC) e de a presidente do banco da Fed em Cleveland, Loretta Mester, ter afirmado que não espwerava um cote da taxa em março", desenvolveu Sosnick, em declarações à AFP.

O IPC, divulgado na quinta-feira, indicou uma subida anual dos preços de 3,4% em dezembro, depois de 3,1% em novembro, o que foi recebido com uma contenção moderada em Wall Street.

Na frente geopolítica, o conflito Israel-Hamas estendeu-se ao Iemen, onde os EUA e o Reino Unido realzairam, durante a noite, vários ataques aos rebeldes Houthis, que ameaçam desde há semanas o tráfego marítimo internacional no Mar Vermelho, em "solidariedade" com os palestinianos da Faixa de Gaza.

No imediato, os comentários dos analistas apontam para que os números da inflação "ainda não levam em conta os novos problemas das cadeias de aprovisionamento, provocados pelo conflito no Mar Vermelho", indicou Will Compernolle, da FHN Financial.

Mas, no imediato, para continuar para novos recordes, os investidores "precisam de mais provas do lado dos resultados das empresas".

A época dos resultados trimestrais abriu hoje, com os grandes bancos.

O Citigroup, que acabou o quatro trimestre de 2023 com resultados negativos, fechou a ganhar 1,04%, depois de anunciar 20 mil despedimentos, em resultado de uma reestruturação importante, que vai afetar principalmente a sua atividade internacional.

Ao contrário, o Bank of America acabou o dia com perdas de 1,06%, depois de anunciar resultados em baixa acentuada face aos do trimestre anterior, uma diminuição dos depósitos de clientes e uma descida dos lucros em 56%, para os 3,1 mil milhões de dólares.

Por seu lado, o JPMorgan Chase desvalorizou 0,73%, com a baixa dos lucros em 15%, para os 9,3 mil milhões de dólares, muito por força de uma contribuição obrigatória para o fundo de garantia dos depósitos, consequência da crise bancária da primavera.

Fortes perdas foram apresentadas pelo transporte aéreo, casos de Delta Airlines (baixa de 8,97%), United Airlines (10,63%) e American Airlines, que cedeu 9,46%.

Esta situação nas transportadoras aéreas foi atribuída à ponderação que está a ser feira pelos investidores da evolução da procura nos próximos meses e o impacto de uma subida das cotações do petróleo.

