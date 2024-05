Os resultados definitivos indicam que o indie seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,21%, depois de oito sessões consecutivas de ganhos, o alargado S&P500 estagnou, com um recuo de 0,02%, ao passo que o tecnológico Nasdaq avançou 0,29%.

"A publicação do índice de preços [no consumidor (IPC)] na quarta-feira é mais importante do eu tudo o que se passou hoje", considerou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Na sua opinião, se o IPC sair conforme as expectativas ou até um pouco abaixo, "os investidores vão celebrar".

Mas se o cenário for o inverso, "se a subida dos preços for mais forte do que previsto, o mercado vai sofrer o tipo de pressão no sentido da baixa como conheceu em abril", previu.

A Briefing.com prevê uma subida dos preços em abril, nos EUA, de 0,3%, depois dos 0,4% de março.

Os investidores também vão observar nesse dia o desempenho das vendas do comércio retalhista em abril, um bom meio de avaliação da saúde do consumidor, que são o motor da economia norte-americana.

Estas duas informações relevantes podem pesar sobre a orientação da política monetária. Os investidores esperam um arrefecimento da subida dos preços e uma redução suave do consumo, o que solidificaria um corte da taxa de juro de referência da Reserva Federal.

A animação do dia veio da ressurgência da intensa volatilidade de ações virais, nomeadamente a da GameStop, o título das lojas de videojogos, que tinha abalado Wall Street no início de 2021, em resultado da envolvência de uma multidão de pequenos investidores em linha.

A GameStop acabou hoje com uma valorização de 74,52%, encorajada pelo reaparecimento nas redes sociais de um dos pequenos investidores de então -- uma novidade desde há três anos -, que esteve na origem do frenesim especulativo em torno da GameStop, em 2021.

Com a alcunha de 'Roaring Kitty' ('o gatinho que ruge'), este colocou na rede social X uma série de alusões ao tema do 'grande retorno', o que suscitou um novo entusiasmo com o título do distribuidor de videojogos, cujo futuro permanece incerto.

"Estamos a ver a sombra de uma recuperação" da GameStop, "uma distração", entende Art Hogan, que não acredita que esta animação dure.

RN // RBF

Lusa/fim