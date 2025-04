Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,03%, enquanto o alargado S&P500 subiu 0,38% e o tecnológico Nasdaq 0,87%.

O mercado esteve muito volátil na véspera do que vai ser "o dia das grandes notícias", resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP.

Trump deve lançar na quarta-feira a mãe de todas as batalhas comerciais, que não pára de prometer desde a campanha eleitoral, com novas taxas alfandegárias com as quais diz que vai inaugurar uma "idade de ouro" nos EUA, mas que arriscam prejudicar a economia internacional.

"Os anúncios de Trump e o nível das taxas alfandegárias vão fazer mexer a sério os mercados", previu Sarhan.

"Se as medidas forem mais fracas do que previsto, se os prazos forem mais alargados ou se a situação não ficar tão tensa como se antecipa, o mercado vai recuperar depressa", desenvolveu.

Pelo contrário, "se Trump decidir ser agressivo e anunciar taxas alfandegárias mais elevados do que previsto, o mercado cairá", contrapôs.

"Como tenho dito, Wall Street vai portar-se muito bem, como foi o caso no primeiro mandato" de Trump, disse hoje a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os investidores vão "avaliar todas as consequências do que foi realmente anunciado", disse Sarhan.

Nos indicadores, a praça bolsista acolheu mal o índice ISM sobre a produção industrial, que revelou que as novas taxas alfandegárias sobre o aço e o alumínio se traduziram por custos acrescidos para a indústria dos EUA em março.

Outro indicador conhecido pouco antes da abertura da bolsa, o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho, evidenciou uma descida das ofertas de emprego em fevereiro, acima do esperado pelos economistas.

