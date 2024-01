Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,04%, o alargado S&P500 ganhou 0,07% e o Nasdaq manteve-se inalterado.

O acontecimento do dia foi a divulgação do índice de preços no consumidor (IPC), relativo a dezembro, que mostrou uma subida de 0,3%, acima dos 0,2% esperados pelos economistas.

Em termos anuais, a subida foi de 3,4%, mais do que os 3,1% verificados em novembro.

Estes valores superiores aos esperados "vão colocar em causa as hipóteses mais ousadas quando às descidas das taxas este ano", estimou, em nota analítica, Michael Pearce, da Oxford Economics.

Contudo, "isto não muda a visão de uma inflação a caminho dos dois por cento" anuais, que é o objetivo do banco central dos EUA, mesmo que o percurso possa ser "problemático", acrescentou o economista, que espera uma primeira descida da taxa de juro de referência em maio.

Não obstante, Steve Sosnick, da Interactive Brokers, considerou que o mercado acionista "fez o seu melhor para ignorar os números" da inflação.

E o mercado obrigacionista também pareceu dar pouca importância aos desenvolvimentos nos preços.

O rendimento dos títulos da dívida federal a dois anos, mais representativos das expectativas dos investidores sobre a política monetária, baixou dos 4,35% para 4,25%.

Para Sosnick, este refluxo dos rendimentos obrigacionistas também pode ser explicado com uma emissão de dívida federal no montante de 21 mil milhões de dólares.

