Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,38%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,48% e o alargado S&P500 subiu 0,65%.

A Fed iniciou hoje uma reunião de dois dias na final da qual deve anunciar que mantém a taxa de juro de referência inalterada, segundo a expectativa dos investidores.

"Penso que não vai alterar", resumiu Jack Ablin, da Cresset.

Este analista duvida mesmo que a Fed volte a subir a taxa de juro de referência este ano ou no início do próximo ano.

"Entre os resultados das empresas do terceiro trimestre, distinguimos sinais de fadiga do lado dos consumidores que gastam mais dos que recebem", resumiu.

Esta perda de dinamismo do consumidor refletiu-se no índice de confiança da Conference Board para outubro. Este barómetro degradou-se pelo terceiro mês consecutivo, baixando para 102,6 pontos dos 104,3 de setembro.

"Os consumidores continuam preocupados com a subida dos preços em geral, em especial os relativos à alimentação e energia. Exprimem igualmente a sua inquietação com a situação política e a subida da taxa de juro", avançou Dana Paterson, economista-chefe do Conference Board.

"Suspeito que vamos ter um crescimento mais fraco nos próximos trimestres, que vamos assistir a um arrefecimento [económico] lento", previu Jack Ablin.

Para Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, o mercado bolsista está "desvalorizado", mas este analista conta com catalisadores relevantes esta semana para inverter a situação, como a Fed ou os resultados da Apple esperados na quinta-feira.

RN // MAG

Lusa/fim