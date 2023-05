Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,17%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,18% e o alargado S&P500 estagnou, com um avanço de 0,05%.

O início da semana foi afetado pelo fecho da praça londrina, devido à coroação de Carlos III, e por um feriado em França que arrefeceu a bolsa parisiense.

"O mercado está em modo expectativa, antes da informação sobre a inflação nos EUA, na quarta-feira", indicou Angelo Kourkafas, estratega de investimento na Edward Jones, à AFP.

"É um ponto chave para os investidores, alguns dos quais esperam uma pausa, inclusive uma inversão, da parte da Reserva Federal (Fed) em algum momento deste ano, no que respeita à taxa de juro", avançou.

Para Peter Cardillo, da Spartan Capital, a bolsa nova-iorquina deve continuar a oscilar, sem uma grande variação, até ao aparecimento do índice de preços no consumidor (IPC).

Este índice é esperado na quarta-feira e pode ter acelerado para 0,4% em abril, dos 0,1% em março, designadamente devido aos preços da energia, segundo as previsões da Briefing.com.

No mercado obrigacionista, os rendimentos subiram depois do aparecimento do mais recente inquérito da Fed às condições do crédito, realizado junto dos bancos, o inquérito SLOOS). Os rendimentos das obrigações da dívida pública a dois anos subiram de 3,91% na sexta-feira para 4,00% e os dos títulos a 10 anos passaram de 3,43% para 3,51%.

Aquele inquérito, realizado junto de 84 bancos nos EUA, apurou que o acesso ao crédito ficou mais difícil desde 2023 e que os bancos preveem que se torne ainda mais difícil ao longo do ano.

"Se as condições do empréstimo se tornarem mais severas, isso quer dizer que muitas pessoas não vão poder aceder ao crédito, o que não é bom, com toda a certeza", comentou Peter Cardillo.

Para Angelo Kourkafas, em todo o caso, a divulgação do inquérito teve pouco impacto no mercado, porque "o presidente da Fed, Jerome Powell, já o tinha referido na semana passada, durante a sua conferência de imprensa". Na altura disse que os resultados saíram "conforme as expectativas, não foi uma surpresa".

Edward Moya, da Oanda, sublinhou, por seu lado, que "o setor do imobiliário comercial ia conhecer mais dificuldades em breve". Acrescentou ainda que "este inquérito arrisca apoiar a ideia de uma recessão no terceiro trimestre".

Nas transações, os títulos dos bancos regionais, que tinham sofrido na semana passada antes de recuperarem na sexta-feira, continuaram a evoluir em terreno positivo. O PacWest avançou 3,65%, o Zions Bancorporation 2,10% e o Western Alliance 0,59%. "O sistema bancário está bem capitalizado", repetiu Janet Yellen, secretária do Tesouro, em declarações à televisão CNBC depois do fecho da sessão bolsista.

Na frente da política económica, o braço de ferro sobre o limite da dívida, entre o governo do democrata Joe Biden e a oposição republicana, vai intensificar-se esta semana. Na terça-feira, Biden vai reunir com os republicanos.

