Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,41%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,56% e o alargado S&P500 cresceu 0,69%.

A sessão começou no verde, com os investidores a comprarem as ações a um preço mais barato após as perdas acumuladas na semana passada, mas o Dow Jones acabou no vermelho no final da sessão.

O mercado aguarda com ansiedade a próxima reunião do banco central norte-americano (Fed) em Jackson Hole (Wyoming, EUA), após a qual o presidente, Jerome Powell, falará esta sexta-feira.

As previsões de novos aumentos das taxas de juros pelo Fed pressionaram o mercado de dívida, e os rendimentos do Tesouro de 10 anos atingiram hoje 4,34%, o seu nível mais alto desde 2007.

No entanto, o setor da tecnologia, que costuma ser afetado por estes movimentos, foi o mais forte hoje, talvez antecipando os bons resultados que a Nvidia, uma das líderes em inteligência artificial, pode publicar na quarta-feira.

A Nvidia disparou hoje 8,5% - valorizou 220% desde o início do ano - e teve um efeito de contágio em outras grandes empresas do setor, como a Tesla, que subiu mais de 7%.

Por setores, a tecnologia se destacou com uma subida de 2,3%, seguida por bens não essenciais (1,1%) e comunicações (0,8%), enquanto as maiores perdas foram para imóveis (-0,9%).

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, predominaram as quedas, com destaque para Johnson & Johnson (-2,98%) e Nike (-1,86%), frente aos ganhos de Salesforce (2,05%) e Microsoft (1,7%).

DMC // PJA

Lusa/Fim