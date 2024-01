Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,62%, o alargado S&P500 recuou 0,37% e o tecnológico Nasdaq baixou 0,19%.

"A subida dos rendimentos obrigacionistas pesou sobre as ações", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

"Tivemos os comentários de Chris Waller, governador da Fed, "que disse que se deve ser prudente quanto à evolução das taxas", acrescentou o analista, em referência a um discurso feito em Washington onde o representante do banco central mostrou-se pouco apressado em baixar rapidamente o custo do dinheiro.

"Com uma atividade económica e um mercado do trabalho em boa saúde e uma inflação que desce progressivamente para dois por cento, não vejo razões de agir rapidamente ou de reduzir tão rapidamente como no passado", declarou Waller.

Na semana passada, os investidores quantificavam em 77% as hipóteses de uma descida da taxa de juro de referência da Fed a partir de março.

Ma hoje esta percentagem baixou para 65%, enquanto os rendimentos obrigacionistas conheceram uma evolução contrária.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos subiram de 3,93% do fecho na segunda-feira para 4,06%. E os títulos a dois anos estavam com rendimentos de 4,22%, em subida dos 4,14% de sexta-feira.

A sessão começou com a revelação da queda de um índice de atividade industrial na região de Nova Iorque, relativo a janeiro, para o nível mais baixo desde a pandemia em maio de 2020.

O barómetro, medido pelo banco da Fed em Nova Iorque, caiu 29,2 pontos para os 43,7 negativos. Mas, para os analistas, este índice mensal e regional tem uma flutuação muito forte e "não é conclusivo", apontou Kieran Clancy, economista da Pantheon Macroeconomics.

