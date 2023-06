Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,27%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,29% e o alargado S&P500 perdeu 0,38%.

A rotação das posições dos investidores, em em detrimento do setor da tecnologia, e em especial do Nasdaq 100, que junta os 100 principais nomes do setor, acelerou no início da sessão quando o Banco do Canadá subiu a sua taxa de juro de referência para surpresa dos analistas.

"As ações baixaram depois de o banco central do Canadá ter reiniciado a sua campanha de subida da racha, o que assustou os investidores", comentou Edward Moya, da Oanda.

O banco central canadiano é considerado com frequência como sendo proativo em termos de política monetária. Aliás, foi o primeiro a subir a taxa de juro em 2021 e também o primeiro a fazer uma pausa.

E ei-lo que hoje voltou a subir a sua taxa de juro diretora, em 0,25 pontos percentuais, para 4,75%, três meses depois de ter sido o primeiro dos grandes bancos centrais a marcar uma pausa nestas subidas.

"O Banco do Canadá sinalizou que outras subidas poderiam ocorrer, o que conduziu os investidores a repensar a ideia de que a Reserva Federal (Fed) teria terminado com as suas subidas de taxa depois de julho", acrescentou Edward Moya.

Para Adam Sarhan, da 50 Park Investment, "o dinheiro está em vias de fazer uma rotação a partir dos principais índices, como o Nasdaq e o Nasdaq 100, para se dirigir para os índices que estavam em perda, como o Russell 2000 que reúne as pequenas capitalizações.

O Nasdaq 100, que tinha atingido na segunda-feira o seu máximo de há mais de um ano, perdeu 1,75%, enquanto o Russell 2000 ganhou 1,88%.

"O dinheiro circula de um setor para outro, o que mantém o dinamismo do mercado e é bom", acrescentou o analista, que sublinhou que os bancos regionais e a distribuição tinham registado procura.

Assim, o banco regional PacWest, que chegou a ser considerado o elo fraco do sistema bancário dos EUA, valorizou 14,37%.

Os grandes armazéns Nordstrom valorizaram 4,92% e os Macy's 1,95%.

Pelo contrário, os grandes nomes da tecnologia recuaram, como Microsoft (-3,09%), Amazon (-4,25%) e Alphabet (-3,89%).

RN // RBF

Lusa/fim