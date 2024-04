Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,11%, ao passo que o tecnológico Nasdaq progrediu 0,23% e o S&P500 subiu 0,11%.

No início da sessão, a praça bolsista começou em baixa, com os investidores desiludidos com um relatório da ADP que deu conta de uma criação de emprego no setor privado em março superior às expectativas, com os 184 mil postos de trabalho a superarem os 150 mil esperados pelos economistas.

Mas a disposição dos investidores mudou graças à publicação do relatório do instituto ISM, que mostrou uma travagem brutal dos preços pagos no setor dos serviços, muito vigiado pelo Fed.

Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, realçou que este indicador está "muito correlacionado" com o índice de preços PCE, que serve de referência à Fed para monitorizar a inflação, antecipando: "Isto dve fazer descer o PCE".

Os investidores também ficaram satisfeitos com as declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, durante uma conferência na Universidade da Califórnia, em Stanford.

"Os dados macroeconómicos recentes não modificam a paisagem geral", na qual "a inflação regressa aos dois por cento [valor anualizado] de uma forma algo caótica", desenvolveu o banqueiro central.

"As últimas projeções [da Fed] antecipavam três baixas da taxa de juro de referência este ano", recordou Tom Cahill. "Powell teria podido sinalizar aos investidores que estas previsões estavam dessintonizadas em relação ao que vai ocorrer. Mas não o fez (...). Nada mudou", acrescentou.

Contudo, apesar deste raio de sol, os investidores não partiram em galope, longe disso, com o Dow Jones a acabar mesmo em terreno negativo.

"O mercado provavelmente vai continuar a consolidar", previu Tom Cahill, "mas não espero uma correção substancial".

