Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones cedeu 0,06%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,55% e o alargado S&P500 perdeu 0,17%.

"Continuamos numa subida muito forte e hoje fazemos uma pausa", analisou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Este recuo foi encorajado pela ausência de grandes indicadores ou publicações dos pesos pesados de Wall Street.

"Várias capitalizações gigantes do setor tecnológico recuaram e levaram consigo os índices", sublinhou Angelo Kourkafas.

A inflexão foi, no entanto, moderada e muitas ações chegaram a recuperar no final da sessão.

"O cenário permanece inalterado, em geral", acrescentou Angelo Kourkafas, apontando para "um mercado de trabalho sólido e uma economia [norte-americana] que continua a mostrar resiliência".

O mercado obrigacionista também deu um 'passo ao lado', com o rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos a ficar em 4,26%, em comparação com 4,30% no encerramento no dia anterior.

"A boa notícia", de acordo com Angelo Kourkafas, é que "o mercado bolsista manteve-se calmo à medida que evoluíram as previsões de cortes nas taxas" do banco central norte-americano (Fed), com Wall Street a reduzir de seis para três o número de cortes que espera este ano.

"Estamos a concluir uma temporada de resultados que tem sido muito boa e agora voltamos a focar na inflação e na trajetória das taxas de juros", explicou o analista.

O mercado de Nova Iorque já está a aguardar a publicação, esta quinta-feira, do índice de preços PCE, o mais importante parâmetro de medição da inflação para a Fed que mede as variações nos preços dos bens e serviços comprados pelos consumidores.

Depois de maus indicadores no índice de preços na produção (PPI) e índice de preços no consumidor (IPC), os outros principais marcadores de preços nos Estados Unidos, Wall Street aguarda os valores indicados pelo PCE.

"Será realmente necessária uma grande surpresa" para causar tensão no mercado, segundo Angelo Kourkafas.

No mercado, a plataforma de troca de criptomoedas Coinbase (+0,79%) beneficiou apenas marginalmente do aumento do bitcoin, que ultrapassou hoje o limite simbólico de 60.000 dólares por unidade, pela primeira vez desde novembro de 2021.

Por setores, predominou o verde, com os melhores resultados para imobiliário (1,28%) e financeiro (0,35%). As maiores perdas foram para o setor de comunicações (-0,92%) e o setor de tecnologia (-0,55%).

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, destacaram-se as subidas da Boeing (2,78%) e da Goldman Sachs (1,32%), e as quedas da UnitedHealth (-2,95%) e da Intel (-1,73%).

DMC // RBF

Lusa/Fim