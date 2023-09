Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,22%, o alargado S&P500 ganhou 0,14% e o tecnológico Nasdaq subiu ligeiros 0,09%.

Após três sessões negativas para o S&P 500, "começamos uma caça às pechinchas", explicou Steve Sosnick da Interactive Brokers, citando em particular a Apple.

Depois de duas sessões difíceis, em que Wall Street eliminou quase 200 mil milhões de dólares da capitalização do grupo Apple, a Apple recuperou (+0,35%), embora de forma limitada.

"As pessoas digeriram as notícias da China", cujas autoridades proibiram funcionários de certas agências governamentais de utilizarem profissionalmente o iPhone, segundo vários meios de comunicação, "e estão agora a pensar no próximo iPhone", o décimo quinto, cujo lançamento está marcada para terça-feira.

Poucas empresas conseguiram animar a sessão, por falta de indicadores macroeconómicos ou de resultados económicos.

"Não conseguimos registar ganhos significativos. Havia realmente poucos catalisadores", observou Steve Sosnick.

No final da semana, Wall Street registou perdas nos seus três principais indicadores no início de setembro.

Numa semana de quatro dias, devido ao feriado do Dia do Trabalhador nos EUA, o Dow Jones Industrial Average perdeu um acumulado de 0,75%, o S&P 500 caiu 1,3% e o Nasdaq caiu 1,9 %.

Os investidores já estão a olhar para a próxima semana, que será marcada nos Estados Unidos pela publicação do índice de preços IPC de agosto, na quarta-feira, depois pelas vendas a retalho, na quinta-feira, e pelo inquérito da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor, na sexta-feira.

Os elevados preços do petróleo na sequência dos anunciados cortes de produção na Arábia Saudita e na Rússia também estão a alimentar receios de uma nova subida da inflação, o que por sua vez pode levar a novas subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed) dos EUA, segundo análises esta sexta-feira do portal Marketwach.

Por setores, os números verdes dominaram, mas em percentagens muito baixas, destacando-se apenas a energia (0,97%) e os serviços públicos (0,92%), enquanto entre os que perderam, vale destacar o imobiliário (-0,63%) .

Entre as 30 empresas do Dow Jones, a Apple recupera (0,35%) depois dos dois dias de quedas, quando foram conhecidas as restrições aos seus telefones na China, e os aumentos da Amgen (1,98%), Microsoft (1,32%) e Walt Disney (1,25%).

Entre as que registaram perdas estão Boeing (-2,21%) e Verizon (-1,06%).

DMC // RBF

Lusa/Fim