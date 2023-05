Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,41%, o alargado S&P500 recuou 0,61% e o tecnológico Nasdaq perdeu 0,63%.

No conjunto do mês, o Dow Jones abandonou mais de três por cento, mas o Nasdaq ganhou cerca de seis por cento e o S&P500 progrediu 0,5%.

"As ações perderam força, apesar de as inquietações com a questão da dívida se estarem a dissipar", apontou José Torres, economista na Interactive Brokers.

"Uma subida das ofertas de emprego nos EUA e as fracas estatísticas económicas da China minaram a confiança dos investidores para esta última sessão do mês", acrescentou.

O otimismo quanto à probabilidade de evitar uma situação de incumprimento dos EUA aumentou depois de um voto favorável na terça-feira à noite em uma comissão da Câmara dos Representantes, sobre o compromisso acordado pela Casa Branca e o chefe dos republicanos na câmara baixa do Congresso.

A Câmara dos Representantes deve votar na noite de quarta para quinta-feira, às 01:30 de Lisboa, antes do Senado, no fim de semana.

Na frente das estatísticas económicas, o inquérito Jolts sobre as ofertas de emprego surpreendeu pelo seu dinamismo, com 10,1 milhões de postos de trabalho criados, depois dos 9,8 milhões no mês anterior.

"Esta subida das ofertas de emprego aumenta as capacidades de negociação dos trabalhadores, o que entra em conflito com a procura de um arrefecimento dos preços", considerou Jose Torres.

Os investidores, por outro lado, foram arrefecidos pelos últimos indicadores provenientes da China. "O relatório PMI sobre a atividade industrial foi deprimente", sintetizou Edward Moya, analista da Oanda.

Do lado da Reserva Federal, o seu futuro vice-presidente Philip Jefferson declarou-se favorável a uma pausa nas subidas da taxa de juro de referência em meados de junho, para se ter tempo para observar a evolução da economia.

Entre as cotadas, observou-se um arrefecimento do entusiasmo pelas empresas mais ligadas à inteligência artificial (IA).

A Nvidia, fabricante de processadores, cuja cotação 'disparou' pela procura ligada à IA recuou 5,68%, depois de na terça-feira ter, por momentos, superado o limiar do bilhão (milhão de milhões) de dólares de capitalização em Wall Street.

