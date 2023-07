Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones cedeu 0,38%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,18% e o alargado S&P500 baixou 0,20%.

"Quase todos os participantes consideraram que deveriam existir subidas adicionais da taxa de juro", divulgaram as minutas da reunião do comité de política monetária da Fed (FOMC, na sigla em Inglês), realizada em 14 de junho.

Isto confirmou o que por várias vezes o presidente da Fed, Jerome Powell, tem dado a entender no Congresso.

"As minutas não revelaram nada de novo", estimou Peter Cardillo, da Spartan Capital, questionado pela AFP. Destacou, contudo, que os economistas do banco central estimavam que uma "recessão moderada" era possível no final do ano.

Segundo este analista, a falta de entusiasmo de Wall Street refletiu antes a realização de ganhos, quando numerosas ações atingiram níveis históricos na segunda-feira, durante uma sessão encurtada por causa do feriado nacional de terça-feira, o 04 de Junho.

Outro fator contribuinte para a baixa das cotações das ações foi a estagnação do índice da atividade dos serviços na China, em junho.

O índice dos diretores de compras (PMI, na sigla em Inglês), divulgado pelo grupo de comunicação Caixin e pela S&P Global, mostrou que a atividade nos serviços na China reduziu o crescimento em junho, apresentando um dos mais fracos ritmos do ano, o que foi visto como o sinal mais recente da perda de velocidade da recuperação pós-pandemia no país.

Estes dados dececionantes são conhecidos em contexto comercial tenso entre Washington e Pequim, com o Wall Street Journal a noticiar que o governo do presidente Joe Biden se preparar para restringir o acesso da China e serviços de informação à distância (cloud).

Entretanto, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, deve efetuar uma deslocação ao país entre quinta-feira e domingo, para se reunir com dirigentes chineses.

