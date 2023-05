Os resultados definitivos da sessão indicam que o indie seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,17%, o alargado S&P500 recuou 0,46% e o tecnológico Nasdaq desvalorizou 0,63%.

Os bancos regionais, que têm estado em destaque, primeiro pela preocupação que criaram, depois pelo alívio com a evolução da situação, prosseguem na Rita ascendente, com hoje o PacWest a fechar com um ganho de 2,33%, depois de ter chegado a valorizar sete por cento.

Mas os investidores continuam na expectativa da informação sobre a inflação nos EUA, que deve ser conhecida na quarta-feira e pode ajudar a antecipar os próximos passos da Reserva Federal.

Por outro lado, estão a seguir as negociações entre a Casa Branca e os republicanos sobre o limite da dívida.

