Os índices tinham começado em alta, mas perderam força no meio da sessão e acabaram com perdas. Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,73%, o tecnológico recuou 1,02% e o alargado S&P500 perdeu 0,88%.

"O mercado mudou de orientação quando os rendimentos das obrigações começaram a subir", apontou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

"Parece que os investidores decidiram voltar a focar-se na retórica estrita da Fed", disse Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O presidente da Fed, Jerome Powell, e outros membros do banco central dos EUA contrariaram nos últimos dias os investidores, ao se pronunciarem em favor da manutenção da taxa de juro de referência no médio prazo, inclusive ainda mais altas, se o mercado de trabalho permanecer dinâmico e o crescimento de preços não enfraquecer.

"Até que se prove que a inflação está a baixar, os investidores vão continuar a concentrar-se na Fed", repetiu Peter Cardillo.

O próximo ponto sobre os preços nos EUA vai ocorrer na terça-feira com a publicação do índice de preços no consumidor relativo a janeiro.

"Os investidores estão a digerir a subida ocorrida nas últimas semanas. A questão é a de saber se se trata de uma baixa ligeira e saudável ou se se regressa ao mercado em baixa", questionou Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

