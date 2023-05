Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,69%, o alargado S&P500 perdeu 1,12% e o tecnológico Nasdaq baixou 1,26%.

"Estamos, de facto, em uma encruzilhada na negociação. Mas o presidente (Joe Biden) não está a levar o assunto a sério", acusou o número dois dos republicanos na Câmara dos Representantes, Steve Scalise.

Já os democratas acusaram os republicanos de darem prioridade à política em vez de à satisfação as necessidades das pessoas e utilizarem o limite da dívida como "refém" para procurarem satisfazer a sua agenda.

"A maioria ultradireitista quer que a população dos EUA tome uma decisão impossível: aceitar cortes (orçamentais) devastadores ou um incumprimento devastador", contrapôs a número dois dos democratas na Câmara, Katherine Clark.

A maioria dos setores, com exceção do da energia, acabou a sessão em baixa, com as maiores perdas a serem apresentadas pelos das matérias-primas (-1,53%) e da tecnologia (-1,50%).

RN // RBF

Lusa/fim