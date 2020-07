Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average cedeu 0,50%, para os 26.734,71 pontos, na que foi a sua primeira descida em cinco sessões.

O tecnológico Nasdaq recuou 0,73%, para as 10.473,83 unidades, e o alargado S&P500 perdeu 0,34%, para as 3.215,57.

O Bank of América (BofA), que fechou a desvalorizar 2,72%, e o Morgan Stanley, que avançou 2,51%, concluíram hoje, antes da abertura das transações, a época de divulgação de resultados dos grandes bancos dos EUA no segundo trimestre.

Se o BofA viu os seus lucros prejudicados pela constituição de provisões para acomodar eventuais malparados dos clientes, o segundo apresentou receitas e lucros recordes, graças à sua intensa atividade nos mercados financeiros e na banca de investimento.

O grupo farmacêutico e de produtos de higiene Johnson & Johnson, que progrediu 0,67%, envolvida na corrida à obtenção de uma vacina contra o novo coronavírus, apresentou resultados em queda no segundo trimestre, por causa da pandemia, mas reviu os seus objetivos em ligeira alta.

Os investidores têm agora as atenções focadas para outros setores, onde as empresas mais representativas vão apresentar os seus resultados trimestrais, a começar pelas empresas tecnológicas.

Para Art Hogan, da National Securities, "é improvável que (o setor da) tecnologia realize desempenhos extraordinários no segundo trimestre porque as expectativas eram desmesuradas", depois da boa evolução do setor durante a pandemia.

Como que para confirmar esta intuição, a ação da Netflix caiu mais de 10% nas trocas eletrónicas depois do encerramento, após ter apresentado resultados inferiores ao previsto entre abril e junho.

Por outro lado, as estatísticas sobre a saúde da economia norte-americana divulgadas hoje foram mitigadas.

O número de novos desempregados semanais nos EUA permaneceu quase estável, com 1,3 milhões de pessoas a inscreverem-se entre 05 e 11 de julho. E segundo os números publicados com uma semana de diferença, o número total de beneficiários de um subsídio de desemprego apresentou um ligeiro recuo, com 17,3 milhões de pessoas a receberem estes subsídios na semana terminada em 04 de julho.

Por outro lado, as vendas no comércio retalhista nos EUA aumentaram 7,5% nos EUA em junho, progredindo pelo segundo mês consecutivo, depois de três meses a recuar devido às medidas de confinamento.

