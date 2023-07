A cederem aos receios com a eventual resposta da Reserva Federal (Fed) que a informação causou, os principais índices bolsistas caíram: o seletivo Dow Jones Inbdustrial Average recuou 0,55%, o tecnológico Nasdaq desvalorizou 0,13% e o alargado S&P500 perdeu 0,29%.

Durante toda a sessão, os investidores estiveram a apreciar o relatório mensal do Departamento do Trabalho, que foi publicado antes da abertura do mercado.

O documento mostrou que foram criados 201 mil empregos em junho, abaixo dos 220 mil esperados pelos economistas, números a que se tem de acrescentar uma revisão em baixa de 110 mil empregos em abril e maio.

"O mercado de trabalho desacelera, mas os trabalhadores continuam a ser em quantidade insuficiente, como testemunha a taxa de desemprego, como que baixou de 3,7% para 3,6%", comentou, em nota analítica, Jose Torres, da Interactive Brokers.

"Isto indica que o mercado de trabalho, e mais geralmente a economia dos EUA, são resilientes", reforçou Quincy Krosby, da LPL Financial.

Por outro lado, a subida mensal em 0,4% do salário médio, acima dos 0,3% antecipados, alimentou receios entre os investidores quanto à leitura que a Fed possa fazer.

"A pressão no sentido da alta sobre os salários diminuiu em relação ao pico do início de 2022, mas continua muito elevada para a Fed", destacou Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics.

Os operadores bolsistas estão a atribuir uma probabilidade muito forte a uma subida da taxa de juro de referência da Fed na reunião que o seu comité de política monetária vai fazer em 25 e 26 de julho.

Mas duvidam do discurso dos banqueiros centrais, que, na sua maioria, defendem mais subidas até ao final do ano.

Sem convicção face a este quadro contrastado, os índices evoluíram ao longo da sessão com variações apertadas, antes de passarem claramente para as perdas antes do fecho.

"Os investidores estão na expectativa" antes da semana próxima, na qual vai ser publicado o índice de preços no consumidor, na quarta, e começar a época de divulgação de resultados trimestrais, na quinta-feira, acrescentou Quincy Krosby. "O relatório sobre o emprego ajudou os investidores a ganharem algum fôlego", considerou.

