Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,38%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,98% e o alargado S&P500 subiu 0,67%.

"A sessão foi calma, o que permitiu aos investidores recuperarem o fôlego, depois de duas semanas muito movimentadas", comentou Christopher Low, da FHN Financial, em declarações à AFP.

Além das recuperações técnicas ligadas às perdas da semana passada, os operadores bolsistas acolheram sem receio as evoluções recentes da guerra comercial lançada por Trump.

Este garantiu no domingo que iria impor a partir de hoje taxas alfandegárias de 25% sobre o aço e o alumínio importados pelos EUA, vindos essencialmente do Canadá.

Mas ao início da tarde, o governo norte-americano não tinha ainda dado seguimento a este anúncio.

"Os investidores começam a ver que grande parte dos discursos não se traduzem em atos. A retórica aparece cada vez mais como uma tática de negociação", comentou, em nota analítica, Jose Torres, da Interactive Brokers.

Trump também afirmou no domingo que iria anunciar "na terça ou quarta-feira" taxas alfandegárias "recíprocas", para alinhar a taxação dos produtos entrados nos EUA com a que incide sobre as exportações norte-americanas.

