Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,06%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,76%, e o alargado S&P500 valorizou 0,71%.

O Nasdaq e o S&P500 fecharam mesmo nos seus níveis máximos desde abril de 2022.

"O tema do dia para os bancos foi 'melhor do que se esperava'", resumiu Steve Sosnick, analista da Interactive Brookers, aludindo à digestão pelos investidores dos resultados trimestrais do Bank of America (BofA) e Morgan Stanley, nomeadamente.

"Se não houver algo verdadeiramente muito dececionante" nos anúncios de resultados, "todo é considerado como uma boa notícia", acrescentou, descrevendo "uma tendência do mercado para a alta".

Em particular, apontou que "isto repete-se quase todos os dias, as transações na pré-abertura estão em baixa, depois aparecem as comnpras", o que leva os índices para terreno positivo e a fecharem com ganhos.

O BofA, o segundo maior dos EUA em termos de ativos, voltou a beneficiar da subida da taxa de juro pela Reserva Federal (Fed) no segundo trimestre.

Os seus negócios aumentaram em 11%, para 25,2 mil milhões de dólares, e o lucro em 19%, para 7,4 mil milhões de dólares.

O Morgan Stanley também foi muito procurado (fechou a subir 6,44%), apesar de um resultado em baixa, de 14%, para dois mil milhões de dólares no segundo trimestre.

A corretora Charles Schwab 'disparou' 12,52%, apesar de tanto o lucro como o volume de negócios ter recuado, porque os analistas esperavam pior do que foi divulgado.

Para Steve Sosnick, "o mercado altista alargou-se" e já não se concentra apenas nos valores da alta tecnologia, apesar de a Microsoft ter voltado hoje a ser a estrela da sessão, com a sua capitalização bolsista a atingir um nono máximo, depois de uma valorização de quase quatro por cento.

Antes da abertura do mercado, o Departamento do Comércio indicou que as vendas do comércio retalhista nos EUA tinham continuado a subir em junho, apesar de menos do que esperado pelos analistas, com uma taxa de 0,2%, em vez de 0,5%.

"Este relatório sobre as vendas retalhistas é mitigado, mas, no seu conjunto, apresenta um consumidor resiliente", estimou Edward Moya, analista da Oanda.

