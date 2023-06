Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou escassos 0,03% e o Nasdaq 0,36%, enquanto o alargado S&P500, com uma subida discreta de 0,24%, colocou-se no seu nível máximo do ano.

"Tivemos um grande salto de 600 a 700 pontos para o Dow Jones na sexta-feira [hoje fechou nos 33.573,28], depois de relatório sobre o emprego nos EUA", recordou Hugh Johnson, da Hugh Johnson Economics.

"Agora estamos a recuperar a respiração porque, segundo alguns investidores, esta subida parece um pouco exagerada", comentou.

Os números indicaram a criação de 339 mil empregos, mas também uma diminuição da subida do salário horário médio, o que é favorável para a contenção da subida dos preços, na opinião do mercado bolsista.

"Foi uma boa combinação. Não se podia pedir mais e o mercado reagiu fortemente" em alta, reforçou Johnson.

Além desta descompressão, os investidores estiveram em "modo de expectativa" antes da divulgação do índice de preços no consumidor, esperado na próxima semana, e sobretudo da realização de uma reunião da Reserva Federal sobre política monetária, analisou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

É praticamente consensual que o banco central vai fazer uma pausa na subida da taxa de juro de referência, pelo menos durante esta reunião, em 13 e 14 de junho, enquanto espera para ver a evolução das condições de crédito, depois das dificuldades do setor bancário.

O analista apontou também o interesse dos investidores por outros títulos que não os das grandes capitalizações.

O índice Russell 2000, que reúne as pequenas capitalizações, acabou em alta clara (2,69%), tal como os bancos regionais. "Estou inclinado a pensar que os investidores procuram fazer uma rotação [das aplicações] para títulos que ainda não aumentaram muito", desenvolveu Sosnick.

Entre os bancos regionais, o Comerica ganhou 7,19% e o Zions Bancorporation 4,87%.

Nas mega capitalizações, a Apple recuou 0,25%, depois da sua entrada, na segunda-feira, no metaverso.

O grupo da maçã anunciou na segunda-feira o lançamento do seu primeiro capacete de realidade virtual e aumentada, batizado Vision Pro, que vai ser posto à venda por 3.500 dólares.

Mesmo antes do anúncio, o grupo de Cupertino, que é a maior capitalização de Wall Street, tinha atingido o valor inédito de 2,85 biliões de dólares, antes de baixar. "Foi claramente um caso de 'comprar com base no rumor e vender depois da notícia'", considerou Sosnick.

Mas o mercado esteve hoje a sofrer em particular as ondas de choque no universo das moedas digitais. Depois de a Binance ter sido levada à Justiça pela reguladora do mercado (SEC, na sigla em Inglês), por violação das normas bolsistas, hoje foi a vez de a Coinbase ser processada pela polícia da bolsa.

A autoridade norte-americana dos mercados financeiros processou na justiça civil a primeira plataforma de transação de moedas digitais nos EUA, a Coinbase, por desrespeito das regras.

"Isto rebentou como uma bomba", comentou Patrick O'Hare. O título da Coinbase no Nasdaq fechou a perder 12,09%.

RN // RBF

Lusa/fim