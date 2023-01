Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial avançou 0,40%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,69% e o alargado S&P500 ganhou 0,75%.

Durante a sessão, os índices oscilaram entre ganhos e perdas. "É muito difícil sustentar uma recuperação, é difícil fazer o que quer que seja", comentou Karl Haeling, da LBBW, em resposta à AFP.

"Continuamos em posição de espera (...), depois de um ano terrível em todas as frentes", indicou, por seu lado, Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Para Karl Haeling, "não vai haver respostas às questões principais do mercado antes de alguns meses, nomeadamente à mais importante de entre elas: como se vai comportar a inflação".

Contudo, no início da sessão, o mercado acionista, tal como o obrigacionista, mostraram força, tranquilizados pelas boas notícias sobre a inflação na Europa.

A subida da inflação em França arrefeceu em dezembro, para 5,9% em termos anuais, depois de 6,2% em novembro.

Mas, na opinião de Karl Haeling, "parece que a maior parte da baixa é devida às subvenções governamentais na Alemanha e em França, subvenções que podem acabar em janeiro".

A esperança de uma reabertura mais rápida do que previsto da atividade na China dinamizou as ações no mercado chinês, mas a descida da cotação do petróleo e de matérias-primas, como o cobre, "faz recear uma procura chinesa ainda fraca para os próximos meses", acrescentou.

A publicação da ata da última reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) provocou uma baixa momentânea das cotações.

Aquele documento mostrou que nenhum membro do comité de política monetária da Fed (FOMC, na sigla em Inglês) antecipa uma baixa da taxa de juro de referência em 2023, perante uma inflação mais persiste do que previsto.

"As minutas da Fed inclinam-se para o lado de uma política monetária estrita, mas também não estávamos à espera de outra coisa. Não penso que se tenha aprendido muito", acrescentou Haeling.

Os analistas da Oxford Economics continuam a pensar que a Fed vai subir a sua taxa de juro de referência na próxima reunião, marcada para 01 de fevereiro.

Entre as cotadas, o título da Salesforce, que integra o Dow Jones, valorizou 3,58%, com os investidores a saudarem o seu anúncio de despedimento de 10% do efetivo laboral, o que significa perto de oito mil pessoas.

Este grupo, especializado na distribuição de programas informáticos de gestão, conta 79 mil empregados no mundo.

A ação do conglomerado chinês de distribuição Alibaba, em Wall Street, avançou 13,07% depois de sinais de diminuição da regulamentação sobre o setor tecnológico pela parte das autoridades chinesas.

RN // CC

Lusa/fim