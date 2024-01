Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,07%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,09% e o alargado S&P500 ganhou 0,18%.

Depois de um final de ano em festa, os índices marcaram o passo na abertura do novo ano. No conjunto da semana, o Dow Jones cedeu 0,3%, o S&P500 um pouco menos de um por cento e o Nasdaq quase três por cento. Desta forma, a praça nova-iorquina conheceu a sua primeira semana negativa depois de dois meses de alta acentuada.

Um relatório robusto sobre o emprego nos EUA, que deu conta da criação de 216 mil postos de trabalho em dezembro, bem acima dos 162 mil previstos, e a manutenção da taxa de desemprego em 3,7%, despertou os rendimentos obrigacionistas.

A estes números sobre o emprego mais dinâmicos do que previsto acrescentou-se uma subida do salário horário de 0,4% em dezembro, com a média anula a passar para 4,1% dos quatro por cento no mês anterior.

Ao longo da sessão, os índices oscilaram entre ganhos e perdas.

Os investidores estiveram divididos entre a ideia de a Reserva Federal (Fed) ir arriscar manter a taxa de juro de referência mais tempo do que esperado para jugular o renascimento da inflação, se a economia e o emprego se mantiverem com muito dinamismo, e a de a atividade económica estar em vias de "aterrar de forma suave", o que significa uma redução da inflação sem provocar recessão ou desemprego.

Para a secretária do Tesouro, Janet Yellen, "pode-se descrever o que se vê como uma aterragem suave", como disse hoje.

Também Peter Cardillo, da Spartan Capital, este relatório sobre o emprego "reforça as hipóteses de uma aterragem suave".

Em 2023, o mercado laboral nos EUA terá arrefecido, com a economia a criar 225 mil empregos por mês, abaixo da média inédita de 399 mil observada em 2022.

"Um sólido mercado de trabalho é uma boa notícia, ao contribuir para a defesa de uma aterragem suave", comentou Jack Ablin, da Cresset Capital.

