Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,40%, o alargado S&P500 avançou 0,52% e o tecnológico Nasdaq progrediu 0,58%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram significativamente, o que favoreceu as ações. Os de dez anos ficaram em 4,64% contra 4,80% na última sessão, enquanto os rendimentos de dois anos ficaram em 4,95%, face aos anteriores 5,08%.

A descida das taxas das obrigações reflete "parcialmente uma fuga em direção à qualidade" e à segurança dos investimentos "devido à situação em Israel", destacou Karl Haeling do LBBW.

O Presidente dos EUA Joe Biden realçou hoje que estava pronto para mobilizar "recursos adicionais" para apoiar Israel.

No mercado de ações, quase todos os setores do S&P terminaram no verde.

Apenas o da energia, que tinha subido acentuadamente na véspera devido aos receios das consequências no mercado petrolífero do ataque do movimento islâmico Hamas contra Israel, sofreu uma pausa (-0,02%).

No mercado, a Pepsico, que inaugurou o lançamento da temporada trimestral de resultados corporativos, ganhou 1,88%.

A distribuidora de refrigerantes, 'salgadinhos' e cereais elevou sua perspetiva de resultados para o ano inteiro, após um terceiro trimestre que superou as expectativas.

Entre os desempenhos do dia, Boeing, peso pesado do Dow Jones, ganhou 2,67%, na distribuição Walmart avançou 1,13% e Target 3,66%.

Após a forte subida de segunda-feira, na sequência do ataque surpresa do Hamas contra Israel, as ações dos grupos de defesa diminuíram ligeiramente, como Northrop Grumman (-1,68%) ou Lockeed Martin (-0,33%).

O mercado também aguardava o anúncio da precificação das ações da Birkenstock, fabricante alemã de sandálias que estreia nesta semana na Bolsa de Nova Iorque.

O preço unitário das ações deverá ficar entre os 44 e os 49 dólares, o que no valor mais alto representaria uma avaliação de até 9.200 milhões de dólares, de acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, em inglês).

DMC // RBF

Lusa/Fim